京東與法國簽署備忘錄，兩年內將在中國銷售20億歐元法國商品

【財訊快報／陳浩寧報導】京東(JD)與法國商務投資署、法國工業集團法孚分別簽署諒解備忘錄。京東宣布計劃未來兩年內在中國銷售價值20億歐元的法國商品。京東表示，法國商品在2017年銷售額年增超過200%。目前，京東已成為拉菲集團最大的線上零售商，同時也是歐萊雅男士護膚品類最大的線上零售商。在2017年，京東平台上，法國知名品牌萬卡埃米爾紅酒銷售額年增超過900%；法國豬肉、生蠔等生鮮產品銷售額年增超過640%；Staub、DURALEX等知名廚具商品銷售額則年增超過205%。此外，京東還宣布與法孚集團達成價值1億歐元的技術合作項目，聚焦於京東物流在北京、昆山、西安等地「亞洲一號」智能倉儲設備的升級，在輸送系統及自動分揀系統方面全面提升自動化程度，減少人員投入、提升作業效率並降低運營成本。未來，雙方共同建設的北京亞洲一號，其分揀系統的處理能力可達每小時3萬件，落成後，將可緩解北京至華北地區高速增長的電商訂單。『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』facebook commentFONT SIZEICON PRINT78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C0