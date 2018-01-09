麗豐-KY營運展望正面，惟去年12月營收意外驟降、盤中殺跌停

【財訊快報／何美如報導】兩岸美容連鎖通路麗豐 - KY(4137) 公布 2017 年 12 月營收意外降至 2.8 億元，雖較前一年同期小增 3.66%，但較前一個月大減 34.88%，也讓全年無緣轉為正成長，合併營收為 32.9 億元，較前一年衰退 2.08%，盤中股價下殺跌停 131.5 元，創下 11 月 23 日以來新低。不過，麗豐對 2018 看法正面，核心美容連鎖加盟店以淨增 350 家為目標，新通路已射出三枝箭將開始發酵，營運有機會進一步向上。麗豐公告，2017 年 12 月營收為 2.81 億元，較前一年同期小增 3.66%，但較前一個月大減 34.88%，其中 12 月來自主營通路美容連鎖加盟店之營收貢獻為 2.76 億元。麗豐表示，10、11 月營收衝高主要系促銷效益，12 月雖無促銷，但營收仍較前一年同期穩健成長。



2016 年麗豐針對中國通路整頓，淘汰營運績效較差的加盟店，2017 年整頓效益開始顯現，雖然授權品牌權利金及代工收入大減，導致全年合併營收為 32.9 億元，較前一年衰退 2.08%，但若以人民幣計算，核心通路營收為 7.09 億元，相較去年成長 23%。



展望 2018 年，麗豐表示，核心美容連鎖加盟店的目標是淨增加 350 家店，展店的重點會放在三、四線城市，而單店營收主要成長力道將來自加大力度輔導各加盟主，以拉抬單店活動力及導客能力，並配合行銷活動，成長幅度以 5% 為目標，今年本業應可維持雙位數的成長力度。



新通路佈局方面，第一、已正式揮軍東南亞的美容連鎖通路，將召募當地對美容產業具有積極度及人脈基礎的加盟主，目標兩年內越南加盟店數破百，未來若東南亞其他市場有適合代理商或加盟主，也不排除合作進駐。



第二、北京醫美診所將結合克麗緹娜的品牌知名度與加盟店的導客支持，並配合與同濟大學合作的抗衰老及再生醫學技術的開發，開拓更高端的服務項目和產品線。



第三、最後，電商平台的營運模式已完成調整，未來將持續嚴選海內外高品質的健康、彩妝、生活產品等在電商平台中販售，走出差異化路線。目前平台的會員數正快速成長。



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