大江去年營運創高，今年營收成長三成起跳，拼賺一個股本

【財訊快報／何美如報導】保健品 ODM 廠大江 (8436)2017 年 12 月營收以 4.36 億元再度刷新歷史紀錄，連二個月創新高，第四季營收年增 4.3% 達 11.83 億元，也刷新歷史紀錄，全年營收衝破 40 億元大關同創高，更較前一年成長 31.36%，內部訂下年成長三成目標達陣。展望 2018 年，董事長林詠翔表示，年營收達 2000 億元之前，每年成長三成是自我的要求，在 LipoMask 及液體包劑型兩大新引擎推波下，營收年三成起跳，獲利並有機會挑戰一個股本。大江今年主力營收仍來自中國，在大健康趨勢推動下，業績將維持高成長，新布局的美國市場，鎖定多數直銷總部據點的猶他州設立分公司，去年底已取得一些訂單，今年將進一步開花結果挹注業績。



新產品包括 LipoMask 及液體包劑型，亦將扮演重要成長引擎。LipoMask 是全球唯一全微脂體精華液，配合新廠 S11 環保陽光面膜廠去年 10 月底完工啟用，今年高端歐美品牌將發酵。液體包劑型的首項產品為魚油，預計今年第一季投產，開始貢獻業績。



大江 2017 年 12 月營收創新高達 4.36 億元，連二個月刷新歷史紀錄，較前一個月成長 5.8%。第四季營收 11.83 億元，亦較前一季成長 4.3%，同步刷新歷史紀錄。全年營收衝破 40 億元大關，較前一年成長 31.36%，順利達到內部訂下年成長三成目標，法人預估，EPS 上看 8.5 元將再創新高，今年在新產品、新市場發酵下，營收年三成起跳，獲利並有機會挑戰一個股本。



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