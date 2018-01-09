分析員﹕港股今日可高開 支持位上移至30700點

美國股市經過連日升市後，在當地時間周一回落，惟市場人士相信今日大市可以高開，支持位為30700點。

道瓊斯指數跌13點或0.05%，收市報25283點，標準普爾指數收市報2748點，升5點或0.2%，納斯達克指數收市報7157點，升21點或0.3%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7697點，跌28點或0.4%，德國DAX指數收市報13368點，升48點或0.4%，法國CAC指數收市報5487點，升17點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.95元，較本港收市價高0.6%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報78.71元，較本港收市價高0.9%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.06元，較本港收市價高0.5%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11.04元，較本港收市價高1.1.%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.82元，較本港收市價高1%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，支持位上移至30700點。

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