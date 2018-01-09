俊盟國際(08062-HK)擬配股集資用作洽購金融科技業務

俊盟國際(08062-HK)公布，公正就可能收購一家從事互聯網支付平台業務並專注於市場推廣及廣告的初創公司與一名獨立第三方進行討論。根據創業板上市規則，可能收購事項一旦落實，或會構成公司的須予披露交易。同時，公司正就可能認購一家專注於電子支付業務的初創公司少數股權與一名獨立第三方進行討論。根據創業板上市規則，可能認購事項一旦落實，或會構成公司的須予公布的交易。

此外，公司正與配售代理及控股股東LCKGroup Limited進行討論，以向多名獨立第三方配售由控股股東持有的若干數目公司現有股份，以及該名控股股東根據一般授權認購相同數目之配售股份。公司擬透過先舊後新方或配股事項一旦落實，當中所得款項將用作撥付公司的一般營運資金，以及擬定進行的金融科技相關業務方面的收購事項及認購事項。

於本公告日期，尚未就可能認購、收購事項的重大條款達成協議，且公司並無就可能認購、收購事項達成任何最終協議。董事會將根據創業板上市規則及適用法律在必要時作進一步公告。

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