力寶華潤(00156-HK)收購新上市公司TIH

力寶(00226-HK)與力寶華潤(00156-HK)聯合公布，力寶之間接非全資附屬公司力寶華潤，其間接全資附屬公司Premier Asia Limited(PAL)與由ASM一致行動人士擁有的Alexandra Road Limited(ARL)作為聯合要約人，PAL與ARL透過PAL之全資附屬公司Kaiser Union Limited向TIH Limited提出要約。

Kaiser Union提出的每股要約價為每股0.57坡元(約相等於3.36港元)，其中0.125坡元(約相等於0.74港元)將以現金支付，及0.445坡元（約相等於 2.62 港元）將透過由收購公司按面值發行自要約結束當日起計三年到期之2.25%要約人票據支付。Kaiser Union是會保持TIH上市地位。

要約價之現金部分將以財團貸款(為將由力寶華潤一間全資附屬公司及ARL墊付之貸款)撥資。財團貸款乃由以下部分組成︰寶華潤一間全資附屬公司將向收購公司授出最多達1384萬坡元(約相等於8166.5萬港元)之定期貸款融資；及ARL將向收購公司授出最多達302.1萬坡元(約相等於1782.4萬港元)之定期貸款融資。

根據ASM向收購公司提供之不可撤回承諾書，ASM承諾接納及將促使ASM一致行動人士接納該等ASM股份數目，以使收購公司於要約結束時持有所有已發行股份約45.8%。因此，力寶華潤集團就要約應付之最高代價將約為6660萬坡元(約相等於3.9294億港元)。

於本公佈日期，TIH擁有2.416億股已發行股份。TIH並無尚未行使之可換股債券、認股權證、購股權或股份獎勵。於本公佈日期，ASM一致行動人士擁有或控制合共1.3億股股份，佔所有已發行股份約54.2%。

TIH為一項於1994年根據新加坡法例成立之封閉式基金，並於新交所主板上市。其主要業務涉及投資多個行業，包括消費品及工業產品、醫療保健、科技、媒體及電訊、食品、製造及化學品，業務重心集中於亞洲。TIH InvestmentManagement Pte Ltd(即 TIH 之全資附屬公司，亦為 TIH 之投資經理)持有新加坡金融管理局發出之資本市場服務牌照，有關牌照允許 TIH Investment Management Pte Ltd 在遵守牌照條件之情況下管理第三方基金。TIH 持有一間實體(為力寶之聯繫人)之股份。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)