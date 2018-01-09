康健國際(03886-HK)料投資中國育兒網絡(08361-HK)醫匯集團(08161-HK)有虧損

去年11月被勒令停牌，被認為「殼股大玩家」曹貴子的上市旗艦、「謎網股」名單內的康健國際(03886-HK)公布，預期截至2017年12月31日止年度於中國育兒網絡(08361-HK)的證券投資，錄得公平值虧損約5320萬元，該投資於該公司賬目中分類為持作買賣投資。2016年度同期則錄得公平值收益約360萬元。

另外，該公司截至2017年12月31日止年度就於NSD Capital的投資錄得減值虧損約1310萬元，NSD Capital為投資於醫匯集團(08161-HK)的基金，該投資於該公司賬目中分類為可供出售投資。2016年同期確認減值虧損約70萬元。有關公平值虧損及減值虧損，預期將為該公司截至2017年12月31日止年度的證券及物業投資，以及庫務管理業務分部表現帶來不利影響。

去年「謎網股」名單內的股份互相沽售，令多隻彼此交叉持股的股份錄嚴重虧損，總數達十數億元。例如QPL（243）、中國環保能源（986）分別因沽售謎網股，虧損達1.3億及5.3億元。

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