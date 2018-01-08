歐股盤中─泛歐 Stoxx 600升0.27% 創2015年8月以來新高

受上週五美股 3 大指數創新高激勵，歐股週一 (8 日) 早盤走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.27%，創 2015 年 8 月以來新高。

上週五，美股表現強勁，三大指數再創歷史新高，其中道瓊大漲 220 點，投資人的正面情緒，可望帶動歐股持續上漲；不過，週一亞洲股市漲跌互見，並未因美股創高，而全面上揚。

個股方面，生技公司 Galapagos 在關節炎研究上所進行的初步測試，獲得正面結果，週五早盤股價上漲約 3%。

半導體公司 Dialog Semiconductor 去年第 4 季的銷售表現高於預期，帶動週五早盤股價上漲 2%。

嬰兒用品零售商 Mothercare 獲利表現不佳，週五早盤股價重挫 23%。

歐洲政局方面，德國總理梅克爾自 1 月 7 日起，展開新一輪組閣談判，盼打開無法組成新政府的僵局，她個人對於和社民黨的談判，抱持樂觀態度；另一方面，英國首相梅伊，預計將於本週宣布內閣改組。

產業部分，巧克力製造商 Hershey 與 Ferrero 正在競爭，盼買下雀巢 (Nestle) 在美國的糖果業務；為開發新客戶，空中巴士 (Airbus) 希望能與中國，達成 A380 巨型客機的交易。

經濟數據方面，倫敦時間週一上午 8 點 30 分，將公布 Halifax 房價指數；10 點公布消費者信心、零售銷售等數據。