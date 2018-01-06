2018年信用卡5大優惠縮水 一張表格讓你秒懂

信用卡發卡量、簽帳金額屢創新高，各家銀行優惠反而吹起「縮水」風。在 2018 各項信用卡回饋中，Money101.com.tw 分別針對「現金 (點數) 回饋」、「機場接送」、「市區停車優惠」、「道路救援」以及「加油折扣」等 5 大項目整理比較，消費者可以一目了然過往與現下的差異。

根據金管會統計，截至 2017 年 10 月為止，信用卡流通卡數高達 4150 萬張，與 2016 年同期相比，成長了 27%；2017 年 1-10 月信用卡簽帳金額相較 2016 年 1-10 月多出 1649 億元，成長了 8.27%。銀行為營利企業，自然會在衝卡量的優惠活動與支出成本之間取得平衡。

首先，在「現金 (點數) 回饋」的類別中，最受關注的莫過於「中信 LINE Pay 卡」，隨著全產業加碼 1% 回饋於 2017 年底結束，2018 年元旦起，繳稅、學費、水電費等都不再享有 1% 回饋，一般消費仍享有 2% 的 LINE Points 回饋，在市場上有其優勢。不過，Money101.com.tw 也提醒 LINE Pay 卡友，四大超商、全聯福利中心被列為「非一般消費」，因此，到超商買咖啡，是沒有 LINE Points 回饋。

「元大鑽金 icach 聯名卡」去 (2017) 年頗受卡友好評的新戶限定回饋 -「日、韓 5% 回饋」，今年也收手，改為「海外 3% 回饋」。詳細活動內容為，新戶 6 月底前，海外消費達 2 萬元以上的消費金額，享 3% 回饋。

第二，「機場接送」權益。「元大鑽金卡」新戶原本刷機票或團費 8 成，金額達 1 萬元以上，就可享有 188 元一趟或是免費的機場接送，到了 2018 年卻被取消了。

第三，多數頂級卡都會提供卡友「市區停車優惠」，2018 年卻多了停車時數上限，讓許多卡友大呼「不能天天開車了」。「中信鼎級 / 商務卡」由原本每日一次，每次最多 3 小時免費停車，自 4 月 1 日起，每日 1 次 (每月上限 10 次)，每次最多 3 小時免費停車服務。

「台新昇恆昌無限卡」也由原本每日一次，每次最多 4 小時免費停車，自元旦起，增加每月免費停車上限 30 小時的限制。此外，2018 年的年費也漲價了，自 1 月 1 日起申辦的卡友，由原本每年收取 15000 元改為 25000 元。

第四，「道路救援」的刷卡門檻漲價了。「新光白金卡以上」卡友，原本啟動免費道路救援的條件為上月消費達 6000 元，如今改為 10000 元。不僅如此，像是機場貴賓室、市區停車、機場外圍停車等消費門檻，新光銀也在新一年度調高為 10000 元。

最後是「加油折扣」，兩家加油聯名卡的回饋都縮水。「國泰台塑聯名卡」的每公升降價金額與 2017 年初相比減少了 0.2 元，人工加油天天每公升降 1 元限縮到只剩「週三」一天，其餘日子改為每公升降 0.8 元。不過，每次加油消費都享有 0.5% 加油金回饋，或多或少照顧到開車族的荷包。

另外，「聯邦全國加油聯名卡」2017 年初，自助加油天天都能降 1.8 元，現在改為「週二」單一天才可以享有同樣的折扣，其餘日子由原每公升降 1.8 元改為 1.3 元。新卡友登錄首刷禮活動，享有核卡後 6 個月內，自助加油不限次數每公升降 3 元。

Money101.com.tw 金融產品比較網指出，信用卡優惠與權益都有期限，消費者應依照自己的消費習慣，時常檢視手邊的信用卡。透過比較各家信用卡優惠，為自己 2018 年訂出新的刷卡策略，聰明當個信用卡達人。