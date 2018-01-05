歐股盤中─汽車類股領漲 泛歐 Stoxx 600升0.35%

週五 (5 日) 在汽車類股領漲帶動下，歐洲各主要股市皆走揚，泛歐 Stoxx 600 指數開盤上漲 0.35%。

汽車類股早盤漲逾 1%，其中，日前獲摩根大通 (JP Morgan) 調升股票評級，自「中性」升至「增持」的飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler)，股價大漲逾 2%。

另一方面，在搞出會計帳目不清醜聞的財務長，宣布職務異動後，週五早盤，零售商 Steinhoff 的股價上漲超過 5%。

至於科技股，Intel 晶片資安漏洞問題，讓蘋果公司所有產品都「中標」，消息一出，蘋果供應商戴樂格半導體 (Dialog Semiconductor)，週五早盤股價跌逾 4%。

受惠於美國勞動市場改善、就業數據亮眼，亞洲股市創 2007 年以來新高。

美國就業服務機構 ADP 數據顯示，12 月民間機構職缺增加 25 萬個，增幅高於經濟專家估計的 19 萬，是 2017 年 3 月以來最多。

大宗商品部分，市場對伊朗反政府示威所造成的供應風險感到憂心，導致原油價格漲至近兩年半來最高水平；不過，週五早盤略有下滑，布蘭特原油期貨跌 0.07%，報每桶 68.02 美元；美國原油期貨跌 0.1%，報 61.96 美元。