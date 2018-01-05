亞電去年營收16.06億元 年增12.02% 為近3年新高

軟板上游基材業者亞電 (4939-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月營收 1.52 億元，月減 1.18%，年減 1.65%，累計去年全年營收 16.06 億元，年增率 12.02%，亞電已公布自結累計 1-11 月稅後純益為 9957 萬元，以目前該公司 9.82 億元股本計算，每股純益為 1.01 元。

亞電去年第 4 季營收 4.4 億元，季減 0.74%，年增 2.68%。該公司去年營收 16.06 億元，為近 3 年新高。

亞電主管指出，第 4 季為電子業傳統淡季，客戶因消化庫存拉貨保守，以致 12 月營收未見成長。反映上游原料缺料漲價，公司已向客戶端出調價通知，預估漲價效益將於 2018 年第 1 季起將發酵，可帶動營運增溫。

亞電持續致力於產品結構的調整，包括黑色覆蓋膜、EMI 膜、超薄型覆蓋膜及補強板等高毛利型產品，以擴大高階覆蓋膜之滲透率。公司看好 5G 時代來臨，快速傳輸將大量應用於的物聯網、車聯網… 等終端應用，積極與客戶合作開發無線充電基材與高頻通訊應用需求，開發特殊接合材料等。

亞電日前應主管機關要求公布最新獲利數字，該公司 11 月稅後純益 759 萬元，月增 28 倍，年減 71.23%；單月每股純益 0.07 元，累計 1-11 月稅後純益為 9957 萬元，以目前該公司 9.82 億元股本計算，每股純益為 1.01 元。

亞電第 3 季財報營收 7.89 億元，毛利率 20.96%，稅後純益 4538 萬元，每股純益為 0.46 元，第 3 季毛利率季增 2.61 個百分點，年增 0.15 個百分點，稅後純益季增 58%，年增 131.45%。亞電前 3 季營收 11.63 億元，毛利率 21.15%，稅後純益 9172 萬元，每股純益 0.93 元，也較去年同期轉虧為盈。毛利率年增 1.72 個百分點。