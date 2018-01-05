全球最貴伏特加丹麥失竊 3900萬台幣飛了

一瓶價值 130 萬美元 (約 3832 萬元新台幣)、號稱是全球最昂貴的伏特加，在丹麥首都哥本哈根一間酒吧內被偷走。丹麥警方已介入調查，暫未有人被捕。

《星島日報》報導，該瓶伏特加的酒瓶鑲了黃金和同等重量的銀，瓶蓋是一隻俄羅斯帝皇鷹的形狀，也鑲了鑽石，借給 Cafe33 酒吧展示。

酒吧老闆 Brian Ingberg 說，這瓶酒是他從拉脫維亞軍用汽車廠商 Dartz 借來的羅梭 - 波羅 (Russo-Baltique) 伏特加，他還沒有為此上保險。另據美聯社報導，這瓶酒原本屬於一名俄羅斯商人。

此外，據 Ingberg 介紹，這瓶伏特加曾經出現在現在最夯的美國電視劇《紙牌屋》中當道具。在第 3 季裡，劇中的俄羅斯總統 Petrov 到訪華盛頓會見美國總統 Underwood，晚宴上出現的伏特加原型即為羅梭 - 波羅伏特加。

據汽車廠商 Dartz 的文章指出，羅梭 - 波羅伏特加的故事可追溯至 20 世紀初。1908 年，俄羅斯汽車廠商羅梭 - 波羅成立。出於行銷需要，一名俄羅斯記者在喝下伏特加後駕駛該公司的車輛一路酒駕至西歐國家摩納哥。一個世紀後，哈薩克石油富翁的女兒出資創立了羅梭 - 波羅伏特加品牌，作為廠商成立的百年紀念。

羅梭 - 波羅伏特加會被裝在防彈玻璃製成的外罩裡，瓶身正面由皮革裝飾，上面畫著一輛古董車。酒瓶本身即為羅梭 - 波羅軍用越野車的散熱器防護罩複製品，瓶蓋上還有一隻鑲鑽的俄羅斯雙頭鷹。Dartz 文章表示，這個品牌並不致力於生產用來喝的酒，它應成為家族代代相傳的藝術品。

目前警方初步推斷竊匪是於周二 (2 日) 偷走該瓶酒。警方尚不能確定小偷是強行闖入還是擁有鑰匙。