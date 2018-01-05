〈沃旭扶植在地〉培育在地海事人才 與高雄3所大學擴大產學合作

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (5) 日宣布，與 2 月即將合併為國立高雄科技大學的 3 所大學簽署合作意向書，擴大產學合作，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，在地海事技術人才的培育相當重要，並對政府喊話，盼能讓離岸風電遴選辦法盡快塵埃落定。

柏森文表示，依開發時程規劃，「大彰化離岸風電開發計畫」若取得相關許可後，將於 2019 年開始建造陸域工程，離岸建造準備與工程人才勢必得依序到位，雖然相關技術仍需要國外專家協助，但更重要的仍是在地海事技術人才，盼能藉由與 3 所學校的產學合作，共同推動離岸風電教學研究與技術人才培育。

柏森文指出，目前這項產學合作的首要任務，是推動成立研究與實務兼顧的離岸風電碩士班課程，目標為 2019 年起開始招生。

國立高雄海洋科技大學、國立高雄應用大學及國立高雄第一科技大學 3 校將於今年 2 月合併，成立國立高雄科技大學，合併完成將有 2.8 萬名學生，為全台學生人數第二大的國立大學，發展重點將著重於海洋、工業與科技 3 大技職領域。

除與 3 所大學擴大產學合作外，沃旭今日也與高雄海洋科技大學育成中心旗下銓日儀、環島工程與環球測繪簽署 MOU，以國際級標準協助 3 家本地廠商，發展離岸風場所需的海域調查與探測服務。

柏森文表示，過去許多本土廠商由於無法取得確切的合約，遲遲不敢投入離岸風電領域，必須有確定的合約內容，才能讓更多台灣供應商願意投入其中，他並喊話，盼離岸風電遴選辦法能盡快塵埃落定，好讓一切能儘早就緒。