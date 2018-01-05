上海2035年規劃: 構建上海大都市圈

2018年伊始，上海便發佈了雄心萬丈的2035年中期規劃，矢志成為“具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市”，並構建上海大都市圈。

已獲得國務院批復原則同意的《上海市城市總體規劃（2017-2035年）》，提出上海主動融入長三角區域協同發展，構建上海大都市圈，打造具有全球影響力的世界級城市群；形成 “三個1000公里”的軌道交通網絡，基本實現10萬人以上新市鎮軌道交通站點全覆蓋；打造15分鐘社區生活圈，社區公共服務設施15分鐘步行可達覆蓋率達到99%左右。至2035年，全市森林覆蓋率達到23%左右，人均公園綠地面積達到13平方米以上；PM2.5年均濃度控制在每立方米25微克左右。

為緩解人口快速增長與資源環境緊約束之間的矛盾，將嚴格控制常住人口規模，至2035年常住人口控制在2500萬人左右。按照規劃建設用地總規模負增長要求，鎖定建設用地總量，控制在3200平方公里以內。把生態環境要求作為城市發展的底線和紅線，錨固城市生態基底，確保生態用地只增不減。加強歷史文化風貌保護，以保護保留為主。並加快建立租購並舉的住房制度，多管道增加租賃性住房比重。每個新城、城市副中心至少有一所大學；每個新城至少有一處三甲綜合醫院。

規劃明確，上海的城市性質確定為：上海是我國的直轄市之一，長江三角洲世界級城市群的核心城市，國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心和文化大都市，國家歷史文化名城，並將建設成為卓越的全球城市、具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

上海大都市圈已有2035年的中期規劃，粵港澳大灣區的呢?

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