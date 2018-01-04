創益太陽能(02468-HK)覆核聆訊的日期尚未安排 持續停牌

創益太陽能(02468-HK)公布，跟進此前公告，聯交所上市委員會及上市復審委員會各自決定取消公司上市地位。

于2017年10月26日，公司已與獨立第三方訂立買賣協議，内容有關買賣一間于英屬維京群島注冊成立的公司(目标公司)的全部已發行股本。目标公司及其附屬公司主營持有及管理一間位于中國哈爾濱市的商業綜合廣場，總建築面積約為25萬平方米。公司將透過發行新股份支付收購事項的代價。

收購事項如能進行，將根據上市規則構成公司的非常重大的收購事項、反收購行動及被視作新上市申請。

就視作新上市申請，公司已委任匯富融資有限公司為保薦人，而于本公告日期，其他專業團隊如上述保薦人的香港法律顧問、申報會計師及内部監控顧問亦已獲委任就有關視作新上市申請的各方面提供意見。

于本公告日期，聯交所上市上訴委員會之覆核聆訊的日期尚未安排。

公司股份自2012年6月21日上午九時正暫停在聯交所買賣，且將繼續暫停直至另行通知。

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