「寬宏藝術」申請上櫃作業

寬宏藝術經紀股份有限公司初次申請上櫃普通股股票 19,000,000 股、資本公積轉增資 1,900,000 股及現金增資股款繳納憑證 2,100,000 股，以一般類股開始櫃檯買賣日期，並自同日起終止該興櫃股票 20,900,000 股之櫃檯買賣。

一、上櫃股票種類、數量及每股面額：普通股 20,900,000 股暨股款繳納憑證 2,100,000 股，每股面額新臺幣 10 元。

二、上櫃股票開始買賣日期: 107 年 1 月 4 日。

三、上櫃股票類別: 文化創意業。

四、股票係採無實體發行。

五、上櫃股票代號及簡稱：(一) 代號：6596。

(二) 簡稱：寬宏藝術。

六、原興櫃股票代號及簡稱：(一) 代號：6596。

(二) 簡稱：寬宏藝術。

七、上櫃股票公司英文名稱及簡稱：(一) 英文名稱：Kuang Hong Arts Management Incorporation(二) 簡 稱：KHAM Inc.

八、公司營利事業統一編號：27530185。

九、其他：寬宏藝術經紀股份有限公司本次上櫃股票 20,900,000 股，原係以興櫃股票為櫃檯買賣 (代號：6596，簡稱：寬宏藝術)，今訂於 107 年 1 月 4 日起開始以一般類股為櫃檯買賣，爰依本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 40 條規定，自同日起終止該興櫃股票之櫃檯買賣。

