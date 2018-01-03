這支基金不看研報、不理CEO談話 5年回報勝過95%同業

對這位基金經理來說，閱讀券商的研報、與目標公司的執行長會面，都是浪費時間。他專注做其他的工作，以帶給公司更多的回報。

據《彭博》報導，資產管理機構 Maj Invest 的價值股主管 Kurt Kara 認為，以上兩件事都不太可能提供有用的資訊，幫助你跑贏大盤。

這位經理人說，最好的研究是內部所做的研究，要創造自己的思維、邏輯及推理方式，才真正有用。

這種選股方式，幫助 Maj Invest Value Aktier 基金，在過去 5 年創造了年平均 16% 的投資回報。彭博彚編的數據顯示，這支總部設在哥本哈根的基金，表現優於 95% 的同業。

Kara 與其團隊成員的選股方式，可以分為 3 個步驟。首先，他們有支長達 20000 行的程式碼，這是一套評分系統，計算全球範圍內 6000-7000 支股票，透過基本面及估值上 150 個指標，來進行評估。接著，根據發生會計詐欺的機率、內部殖利率和執行長的效率，以進行篩選。最後一步，根據篩選結果，做出投資決定。

這支基金管理 55 億美元。Kara 表示，做為價值型的選股者，將自身的知識和機器做出的結果相結合，可以買到廉價的股票。

根據這種方式，目前基金持有最大的持股，是德國 MTU 航空發動機公司 (MTU Aero Engines AG)、台積電及通用汽車。基金完全沒有蘋果、Google 或亞馬遜這些熱門股，理由也很簡單，就是估值太高。

Kara 表示，人們為科技股及比特幣付出過高的代價，這些資產帶來最大的風險。