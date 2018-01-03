去年獲利挑戰6年高點＋董監改選題材，中石化盤中股價放量上攻

【財訊快報／巫彩蓮報導】CPL(己內醯胺)、AN(丙烯腈)報價分別維持 2 千美元、1800 美元高檔，中石化 (1314) 去年 11 月營收回到 30 億元大關，加上董監持股偏低約 2.95%，董監改選的想像題材推波助瀾下，今 (3) 日股價放量上攻 16.1 元，展開挑戰去年 12 月 1 日 16.5 元前波高點企圖心。大陸下游尼龍需求佳，支撐 CPL 走高到 2 千美元以上，儘管近期大陸 CPL 平均開工率為 8-9 成，而尼龍 6 平均開工落在 7-8 成，然而，原料苯酚、環己酮、苯的價格調漲支撐下，CPL 報價維持 2 千美元，AN 從 1900 美元小幅回檔到 1840 美元，中石化兩大產線第四季均價優於第三季，全年可望順利轉盈，挑戰六年獲利新高。



AN、CPL 第三季下半季急漲，中石化本業獲利明顯改善，單季營業利益 6.9 億元，較前一季成長 2.5 倍，稅後盈餘 6.23 億元，每股盈餘 0.27 元，累計前三季稅後盈餘 49.39 億元，每股盈餘 2.11 元。



中石化即將在今年進行董監改選，董監持股約 2.95%，比重相對偏低，加上 2012 年董監改選之前，力麗集團有意拿下經營權，持續敲進持股，雙方股權之爭打得火熱，2011 年 8 月股價攀高到 48.5 元，有過往的歷史，市場對於中石化董監改選有較多的想像。



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