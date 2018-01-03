台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月3日

2018 年開紅盤，就玩大的！國際美元一開年就走弱，非美貨幣拔腿狂飆，新台幣「升值特快車」煞不住，升值 2.2 角，創下近 8 個月來單日最大升幅，連闖 29.8 及 29.7 元兩關，收在 29.628 元對 1 美元，是 4 年來最高價，在主要亞幣當中，僅僅落後於韓元。

科學園區公會昨罕見地發布聲明指出，美國晶片大廠博通（Broadcom）宣布將併購手機晶片廠高通（Qualcomm），若併購成功，將嚴重壓縮國內業者獲利空間及台灣產業未來發展，公會已向科技部部長陳良基建議，合併案必須經過政府同意，希望政府在同意時要附加條件，為國內相關產業廠商的發展，爭取合理條件；公平會副主委彭紹瑾強調，未來一定會依照法令，且評估「整體經濟利益」後，才會決定准駁。

蘋果持有的現金部位已超過 2500 億美元（約 7.4 兆元台幣），許多人對蘋果將捧著這些錢向哪些公司「下手」感到好奇。花旗（Citi）分析師蘇瓦（Jim Suva）和莫坎特（Asiya Merchant）猜測，川普政府稅改若促使蘋果匯回海外現金，NETFLIX 是最可能被蘋果收購的企業。

聯合報

台幣升 2.2 角 收 29.628 衝 4 年新高

電動機車 維持每輛補助 1 萬

經濟日報

開紅盤 熱錢湧進 股匯雙漲

歐印中製造業 強勢擴張

鴻海擴張鏡頭版圖 揮軍車用

蘋果日報

歐盟新規上路 衝擊外資券商

蘋果現金逾 7 兆 買 NETFLIX 機率 40％

京元電 今年資本支出增逾 3 成

中國時報

升值煞不住 台幣狂飆 2.2 角

台灣經濟穩步發展 景氣有雜音

房市觸底反彈 迎 2018 回溫年

工商時報

紅盤好采頭 台幣喜揚 2.2 角

六都房市交易回暖 今年量增可期

台灣麥當勞時薪 全面調漲５％

自由時報

雙通併不利台 科學園區公會︰設條件准駁

高通釋善意 擬擴大在台研發

麥當勞 1.8 萬計時工 時薪調升約５％