中國最高法院稱，對資金暫時困難、有經營前景負債企業慎用凍結手段

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國最高人民法院週二發布通知顯示，要加強破產案件審理，綜合運用重整、和解等手段，促進生產要素的優化組合和企業轉型升級；嚴格依法採取財產保全、行為保全等強制措施，對資金暫時週轉困難、尚有經營發展前景的負債企業，慎用凍結、劃撥流動資金等手段。最高人民法院網站刊登的新聞稿指出，要加強金融審判工作，促進金融服務實體經濟，對商業銀行等金融機構以不合理收費變相收取高息的，參照民間借貸利率標準處理，降低企業融資成本。



通知強調，要依法保護企業家的知識產權和自主經營權，建立以知識產權市場價值為指引，補償為主、懲罰為輔的侵權損害司法認定機制，探索建立知識產權懲罰性賠償制度，著力解決實踐中存在的侵權成本低、企業家維權成本高的問題。同時，要依法保護誠實守信企業家的合法權益。要妥善認定政府與企業簽訂的合同效力，對有關政府違反承諾，特別是僅因政府換屆、領導人員更替等原因違約、毀約的，依法支持企業的合理訴求。



要妥善審理因政府規畫調整、政策變化引發的民商事、行政糾紛案件，對於確因政府規畫調整、政策變化導致當事人簽訂的民商事合同不能履行的，依法支持當事人解除合同的請求。對於當事人請求返還已經支付的國有土體使用權出讓金、投資款、租金或者承擔損害賠償責任的，依法予以支持。對企業家財產被徵收徵用的，要綜合運用多種方式進行公平合理的補償。



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