【大華銀投信】2017年收關 美股創4年來最佳表現

◆ 國際股市

美股在 2017 年最後一個交易日收跌，假期間交易依然清淡，沒有重大經濟數據發布，不過指數於尾盤跌幅擴大，財經媒體 MarketWatch 指出，尾盤賣壓受到路透社一則報導影響，該報導指出俄羅斯近幾個月藉由海上移轉貨物的方式提供燃料給北韓，違反了聯合國對北韓的制裁決議案，終場三大指數跌幅介於 0.48%~0.67% 之間，標普 11 大行業指數幾近全數收黑，以電信板塊跌幅 0.91% 最重。不過 2017 年全年美股漲勢強勁，三大指數平均漲幅逾 20%，創下 2013 年來最佳表現。

歐股同樣收跌，美元連跌多日，歐元兌美元直逼 1.2 關口，替歐洲大企業海外匯損帶來壓力，僅英國股市上漲並再創歷史新高，英國富時 100 指數週五僅交易半個交易日，由大藥廠阿斯利康上漲 2.45% 領漲大盤，另外，近期的基本金屬與原油價格上漲較多，全球礦業巨頭力拓、必和必拓、荷蘭皇家殼牌石油皆替週五英國股市逆勢收漲帶來主要貢獻。美元指數下跌 0.4% 至 92.30，再創 9 月 8 日以來新低，油價與金價受惠突破每桶 60 美元與每盎司 1300 美元大關。

◆ 每日一圖

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