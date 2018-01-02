港股企穩三萬點 碧桂園(02007-HK)再創新高

恆生指數在2018年首個交易日成為高開，並重上三萬點水平，最新報30204點，升285點；國企指數最新報11849點，升140點。
去年表現突出的股王騰訊控股(00700-HK)，今早表現不俗，最新報413.4元，升1.8%。其他科技股方面，眾安在線(06060-HK)最新報70.8元，升2.2%，閱文集團(00772-HK)最新報82.9元，跌0.5%，雷蛇(01337-HK)最新報3.89元，升0.8%。
汽車股方面，去年全年錄得逾2倍升幅的吉利汽車(00175-HK)最新報27.35元，升0.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.35元，升4.5%，比亞廸股份(002594-CN)(01211-HK)H股最新報68.6元，升0.7%。
內房股獲得中金唱好，今早表現強勁，融創中國(01918-HK)最新報34.15元，升5.6%，中國恆大(03333-HK)最新報27.7元，升2.8%，碧桂園(02007-HK)再創新高，最新報15.64元，升5%，中國海外(00688-HK)最新報25.85元，升2.8%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報81.95元，升0.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報24.7元，升0.6%，中國太平(00966-HK)最新報29.8元，升1.7%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報38.1元，升1.5%。
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