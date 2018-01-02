本周相對穩定 下周有波強冷空氣

今天清晨嘉義因輻射冷卻，跌到 11.5 度，西半部的台中到新竹也跌到 13-14 度，北部還有 18 度，輻射冷卻的確是頗頑皮的，說降溫就降溫，有時還會出乎意料之外的低溫，提醒您清晨外出還是要多注意。不過這幾天都是較為穩定的好天氣，白天溫度都會回升，各地都可以到 22-25 度間，還算舒適，東半部的新北、宜蘭到花蓮有些改吹東風的地形短暫雨勢，其他地方都是多雲到晴的穩定天氣，建議您好好把握，可以多曬洗衣物到戶外走走。

而菲律賓南方的熱帶性低氣壓正在發展當中，有機會在這一兩天發展成為 2018 年第一個颱風，如果被命名生成將叫做『布拉萬』，這不算是破紀錄也不是很罕見，以前都有過，大家不用太擔心，預期將往南海方向前進，往越南不影響台灣，可能在周五開始，增加台灣附近的水氣，但預期不會太多，偶有短暫陣雨發生。

這幾天仍維持高壓下的環流態勢，明顯吹東風，相對之下非常的穩定，尤其台灣中南部空氣品質可能轉差，高雄屏東的紅害可能還會持續幾天了，其實上周到目前幾乎有七成的時間都在紅害當中，建議您還是要提高警覺。

下一波較大改變會在下周，預期北方冷空氣會醞釀南下，這波很可能直接往南衝，不像過去一個月入冬以來的冷空氣行經的邊緣位置，很有機會創下入冬的新低溫，可能要做好準備，但這預測時間較久，將近一周後的預測，仍有些變動空間，如果您需要較長時間準備應變的，未來幾天要稍微留意這波預測的變化。

去年的最後一周，在流感訊息的統計上達到入冬以來的最高峰，如果考慮元旦假期人群聚集的效應，可能在這周又在攀升，提醒您要做好自我衛生健康管理，勤洗手及準備戴口罩，就可以避免不必要的困擾。

以上氣象由彭啟明博士 / 天氣風險公司提供