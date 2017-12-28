天利(00117-HK)就終止出售多層陶瓷電容器業務與買方磋商

天利控股(00117-HK)擬終止於9月22日以約5.1億元出售多層陶瓷電容器(MLCC)業務的買賣協議，理由為公司於12月22日發出盈喜，董事會相信集團2017年之業績能轉虧為盈乃主要由於集團的MLCC業務及投資與金融服務業務皆錄得溢利，尤其是MLCC業務的業績於10月及11月期間較預期大幅提升所致。公司目前仍在與買方磋商終止買賣協議之主要條款。

天利控股原計劃向買方Ample Victory Group出售EYANG Management與EYANG Energy Management的全部已發行股本與股東貸款，代價總額為5.1億元。預期集團將由於出售交易錄得收益約1.01億元。

天利控股當時預期公司之所得款項淨額約5.07億元中，約2.71億元用於償還債務；約6,710萬元用作指定按公平值計入損益的金融資產之承諾資本；約1.16億元用於發展投資及金融服務業務的儲備金；及約5,280萬元用作集團的一般營運資金。

天利控股上述消息對股價暫時沒有影響，該股現報1.09元，暫沒有成交。

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