【權益變動】鎮科集團(00859-HK)控股權易手 主席吳毅減持8.19億股

港交所最新權益資料顯示，2017年12月21日，鎮科集團(00859-HK)主席兼執行董事吳毅場外減持鎮科集團83228.7120萬股，每股平均作價2.4232港元，涉及資金201679.81萬港元。交易完成後，吳毅還持有鎮科集團好倉978.8萬股，持股比例則由76.91%下降至0.89%。

鎮科集團(00859-HK)12月23日公布，要約人三盛宏業以19.84億元向該公司主席、控股股東吳毅購入8.19億股，佔該公司已發行股份約74.76%，并以3323.55萬元購入未償還本金額為1100萬元的可換股票據，合共總代價20.17億元。

完成上述交易後，三盛宏業將以每股現金2.4232元提出全購，較停牌前每股收市價2.19元溢價約10.6%，以及註銷所有未行使購股權，每股現金註銷價視乎購股價行使價而定。要約應付最高現金代價約7.76億元。另外，三盛宏業同時向兩名策略投資者Dragons及StarSino授出鎮科的認購期權，分别為價值9100萬元、3900萬元的股份，佔該公司已發行股本4.45%。

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