安莉芳控股(01388-HK)附屬與中青建安訂立承建合約

安莉芳控股(01388-HK)公布，于2017年12月27日，間接全資附屬公司安莉芳常州與中青建安(作為承建商)訂立承建合約，據此，中青建安將會向安莉芳常州提供若幹承建服務，代價為人民币5350萬元。

根據承建合約，承接建築範圍涵蓋根據現有原建築設計對建築設計進行合理優化，制造、供應、安裝、保護、試運行及測試及調試全部所需設備及建材，協調及管理整個承建工程(包括與相關規管機構合作及作出必要備案)并确保工程通過相關消防設計審查、消防驗收、質量控制檢驗及最後竣工驗收。

承建服務範圍包括但不限于建造第二期廠房、裝飾裝修、幕牆工程、機電工程、弱電工程、消防工程、電梯工程、綠化景觀、道路及室外管網工程;相關施工及安全措施，包括材料、設備的采購、制作、安裝、測試、調試直至最後驗收為止;及其他相關承建工程如土地開挖及回填、管道鋪設、牆面及屋面開洞及修補。

承建工程預期于2017年12月施工，且于2018年9月竣工。

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