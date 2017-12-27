【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到日韓股市反彈上漲激勵影響，使得台股隨之反彈上漲，終場加權指數上漲 64.76 點，後續行情走勢可留意股王大立光是否出現止跌回穩的情形，而外資在現貨部分買超 32.69 億，合計三大法人現貨淨買超 36.51 億。

《國際金融市場焦點分析》

由於 Apple 股價受到明年首季銷量預估下修的消息面利空打擊而收跌 2.5%，蘋果概念股也遭拖累，美股在長假過後以小跌作收，其中小 NASDAQ100 跌 23.75 點，整體來說因歐洲市場仍處休市，指數行情偏於清淡。日本央行公布的會議紀要顯示，官員們堅持推行超? 鬆的貨幣政策，與歐美央行態度迴異，有委員表示因日本 QE 起動較晚，所以退出較晚也不足為奇。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞國家石油公司證實，As Sidra 港口的輸油管道發生爆炸事故，可能使每天產量減少 10 萬桶，原油期貨價格受到激勵，加上美元持續疲弱，以及假期間交易清淡，WTI 期貨價格一度飆漲突破 60 美元關卡，不過美國頁岩油擴產陰影依舊存在，且北海管線恢復運作在即，油價在今日早盤皆出現拉回；黃金期貨價格則趁美元疲軟之際，多方持續上攻，收盤價已逼近 1290 美元。

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