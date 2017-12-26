中國首次公布2016年各省份綠色發展指數 北京、福建等排名前五

路透北京12月26日 - 中國國家統計局網站周二發布《2016年生態文明建設年度評價結果公報》，首次公布了2016年度各省份綠色發展指數，排名前五位的地區分別為北京、福建、浙江、上海、重慶。

從2016年生態文明建設年度評價結果來看，公眾滿意程度排名前五位的地區分別為西藏、貴州、海南、福建、重慶。

從構成綠色發展指數的六項分類指數結果來看，資源利用指數排名前五位的地區分別為福建、江蘇、吉林、湖北、浙江；環境治理指數排名前五位的地區分別為北京、河北、上海、浙江、山東。

環境質量指數排名前五位的地區分別為海南、西藏、福建、廣西、雲南；生態保護指數排名前五位的地區分別為重慶、雲南、四川、西藏、福建；增長質量指數排名前五位的地區分別為北京、上海、浙江、江蘇、天津；綠色生活指數排名前五位的地區分別為北京、上海、江蘇、山西、浙江。

從構成綠色發展指數的六項分類指數結果來看，資源利用指數排名前五位的地區分別為福建、江蘇、吉林、湖北、浙江；環境治理指數排名前五位的地區分別為北京、河北、上海、浙江、山東。

根據2016年中辦、國辦印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》，中國將對各省區市實行年度評價、五年考核機制，以考核結果作為黨政領導綜合考核評價、幹部獎懲任免的重要依據。

其中，年度評價按照綠色發展指標體系實施，生成各地區綠色發展指數。2017年8月，國家統計局、國家發展改革委、環境保護部、中央組織部會同有關部門，共同完成了首次生態文明建設年度評價工作，綜合評價各地區綠色發展總體狀況。

國家統計局有關負責人表示，開展年度評價，對於完善經濟社會發展評價體系，引導各地方各部門深入貫徹新發展理念、落實科學發展觀、樹立正確政績觀，加快推進綠色發展和生態文明建設，具有重要的導向作用。

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