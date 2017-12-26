郭廣昌真的不熬了？ 復星(00656-HK)擬出售於Studio 8股權

“復星和Studio 8的電影大家就等著吧，出來一定都是好作品。”復星集團董事長郭廣昌曾經這樣說。不過，有報道引述消息人士指，復星正與投資者非正式探討處置Studio 8的股權的可行性，當中包括出售或繼續持有。

據悉，復星國際(00656-HK)3年前投資Studio 8，現對其估值10億美元。2014年6月，復星國際公布已與美國好萊塢的Studio 8簽署投資協議，擬將好萊塢的電影制作技術和經驗引入中國市場。投資金額細節未披露。

復星國際稱，在華誼兄弟退出與Studio 8的獨家談判後，復星國際開始介入，並成功簽約，以求併購全球資源，建立一個全球的影視娛樂的網上文化平台。

華誼兄弟3月初的公告顯示，該公司擬與其它投資人共同向Studio 8註資1.2-1.5億美元。這個數額是中企投資好萊塢的最大規模之一。

Studio 8由華納兄弟前總裁Jeff Robinov創辦於17年前，在這期間拍出了《蝙蝠俠：黑暗騎士》三部曲和《盜夢空間》等多部大片。

復星國際2016年度年報顯示，Studio 8是集團在電影行業的一項重要投資，是集團佈局影視娛樂產業的重要一步。截至報告期末，集團持有Studio8 A類投資人中80%的權益，集團就Studio 8所製作的電影在中國內地、香港、澳門及台灣地區的發行安排擁有重大影響力，集團將以此建立一個立足於中國文化消費市場、專注全球影視娛樂產業的全球媒體娛樂投融資和運營平台。

報告還提到，Studio 8與索尼旗下的哥倫比亞三星電影集團共同投拍完成李安導演的新作《比利‧林恩中場戰事》，於2016年11月在全球（包括中國）上映。於報告期內，第二部影片《索魯特人》已經順利拍攝完畢，進入後期製作階段。目前在研發的項目有30多個，預期將在近期宣佈確認立項的作品。

據了解，中國已成為全球第二大電影票房市場，並很有可能在未來幾年超越美國成為第一。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)