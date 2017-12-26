馬化騰朋友圈回應火絨攔騰訊產品：已要求整改和道歉

新浪科技訊12月26日中午消息，知名IT評論人洪波在朋友圈轉發了安全軟件火絨對騰訊官方程序進行報毒、自動攔截等處理的解釋和說明的文章，騰訊公司(00700-HK)董事局主席馬化騰隨後在該狀態下評論。

洪波轉發文章時表示，“一幫認真的、固執的、低情商的家夥做安全產品，誰的面子都不給，你說他們這生意做的下去嗎？”隨後，馬化騰回應說，“自查了，確實是我們團隊違規出問題了，已嚴格要求整改和道歉。”

昨日晚間，火絨解釋說，之所以攔截騰訊相關產品安裝，並且將其中某個模塊當病毒處理，是因為騰訊QQ在推廣“QQ瀏覽器”和“騰訊安全管家”的過程中，除了常見的欺騙、誘導之外，還存在功能嚴重越位、技術手段嚴重超常規（和某些病毒的行為一致）等問題。

據火絨分析，當用戶電腦啟動QQ後，會通過名為 “QQ安全防護進程（Q盾）”的保護程序釋放病毒“TrojanDownloader/Popeng.a”，隨後用戶就會收到騰訊的推廣彈窗。一旦用戶點擊，上述軟件就會立刻被安裝到用戶電腦。

今日早間，騰訊電腦管家發布聲明，稱經核實，近期在對騰訊電腦管家和QQ瀏覽器的推薦中，確實出現了不合理甚至傷害用戶體驗之處，已於第一時間全部進行下線處理。向廣大用戶深表歉意，並將對相關責任人進行處罰。

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