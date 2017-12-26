馬雲旗下基金10億元入局，蘇寧金服估值達到323億元

12月25日，A股上市公司蘇寧雲商披露，與現有股東蘇寧雲商等投資者等簽署增資協議，同意蘇寧金服以投前估值270億元，向本輪投資者增資擴股16.50%新股，合計募集資金53.35億元。本次增資完成之後，蘇寧金服的投後估值達到323.35億元。

公告顯示，共有15家機構參與蘇寧金服此輪增資。其中，蘇寧金控指定主體出資人民幣28.29億元，員工持股合夥企業（第二期）出資人民幣2.67億元，雲鋒新創投資出資人民幣10億元，上海金浦投資出資人民幣6億元，璞致資管投資出資人民幣1.3億元，中金置達投資出資人民幣1億元，光際資本出資人民幣1億元。此外，紅土和鼎基金、江蘇紅軟投資、深創投集團、新華聯控股等也是蘇寧金服此輪增資的投資方。

值得關註的是，雲鋒新創投資是蘇寧金服現有股東之外最大的出資方。資料顯示，在雲鋒新創的股權結構中，馬雲持有40%股權，虞鋒持有60%股權。

公開資料顯示，蘇寧金服成立於2016年4月。彼時，蘇寧雲商發布公告稱，公司擬對旗下第三方支付、供應鏈金融、理財、保險銷售、基金銷售、眾籌、預付卡等金融業務進行整合，搭建蘇寧金服平台。在此次增資擴股之前，蘇寧雲商持有60%股權，蘇寧金控控制的有限合夥企業南京潤煜持有35%股權，作為員工持股合夥企業（第一期）的南京澤鼎持有5%股權。增資擴股之後，蘇寧雲商持股比例將降至50.1%。

對於此次增資擴股的意義，蘇寧雲商表示，蘇寧金服能夠繼續為蘇寧雲商的用戶提供多元綜合金融服務，從而不斷提升蘇寧雲商的用戶體驗及用戶黏性。蘇寧金服通過市場化戰略融資，協同更多戰略合作資源，在拓展金融業務過程中，積累的用戶資源和金融服務效益可以反哺蘇寧雲商，提高蘇寧雲商整體競爭力，有利於蘇寧雲商價值提升。

去年馬雲提出“新零售”概念後，蘇寧董事長張近東在今年3月提出了類似的“智慧零售”概念，他在全國政協會議上表示，“未來零售是智慧零售”，“智慧零售是運用互聯網、物聯網技術，感知消費習慣，預測消費趨勢，引導生產制造，為消費者提供多樣化、個性化的產品和服務”。

就在上周，張近東在蘇寧大開發戰略發布會上透露了公司未來在零售領域擴張的宏偉計劃：2018年新開5000店，三年要實現15000家店，2000多萬平方商業實體的落地，店面總數近2萬家。他還指出，蘇寧要做的是零售業態的3D打印機，根據各類不同的線下物業需求，提供各類定制化的業態模式。

本文來自全天候科技

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