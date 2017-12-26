首批5家民營銀行全部赢利 去年實現淨利潤9.8億元

據人民日報12月26日消息，近日發布的《城市商業銀行發展報告(2017)》顯示，截至2016年末，首批試點的五家民營銀行資産總額1720.7億元，不良貸款率為0.58%，資本充足率為16.75%;全年共實現淨利潤9.8億元，五家民營銀行已全部實現赢利。除這五家以外，全國累計共有17家民營銀行獲批籌建，8家已開業，其總資産規模達到1825.59億元，較上年增長129.83%。

《報告》指出，新生的民營銀行運用大數據等互聯網信息技術，創新和擴大對小微企業、網絡消費者的金融服務。今年6月，浙江網商銀行針對線下小微企業推出“多收多貸”服務。掃碼收錢商戶隻要用收錢碼收款越多，銀行對其風險了解更深入，就能獲得更多貸款。6月份剛成立的江蘇蘇甯銀行自成立之初就走出一條高科技手段和線上線下全渠道服務方式。蘇甯銀行董事長黃金老介紹，銀行好比一根樹幹，金融科技讓這棵樹生出一個又一個枝丫，從而多角度、多元化觸達客戶。近日，蘇甯銀行實現遠程開戶靠“刷臉”完成，通過人臉識别技術突破傳統的風控屏障。

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