Aston Martin跑車傳動系統出問題 將召回逾5千輛

電影《007》情報員的御用英國跑車商 Aston Martin 最近遇到了麻煩。因傳動系統與電池電纜線出現問題，Aston Martin 將對多款車輛進行召回，總數逾 5000 輛。

據了解，要價約 20 萬美元的 Aston Martin，共有 3493 臺從 2009 年至 2016 年出廠的 DB9、DBS、Rapide、Virage、及 Vanquish 車款需被召回。同時，有 1953 臺 DB9 及 DBS 車款的電池電纜有導火情況也需召回。

美國國家高速公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA) 提道，如停車輪組棘爪無法正常運行，在剎使用車的情況下，車輛停駐斜坡上還是會有滑動的可能性，造成事故。

Vantage / 圖：AstonMartin

雖然數量並不大，但 Aston Martin 去年 (2016 年) 才販售約 3600 臺車輛，而最大的市場美國也佔其 20% 營收。

Aston Martin 今年前 9 個月販售了約 3330 臺車輛，銷量提升 65%，平均價格約 20 萬美元。目前最暢銷的是 15 萬美元的 Vantage 車款。