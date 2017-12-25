財政部發布租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策

財政部網站25日發布關於租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知，通知指出，自2018年1月1日起，納稅人租入固定資產、不動產，既用於一般計稅方法計稅項目，又用於簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的，其進項稅額準予從銷項稅額中全額抵扣。

自2018年1月1日起，納稅人已售票但客戶逾期未消費取得的運輸逾期票證收入，按照“交通運輸服務”繳納增值稅。納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入，按照“其他現代服務”繳納增值稅。

自2018年1月1日起，航空運輸銷售代理企業提供境外航段機票代理服務，以取得的全部價款和價外費用，扣除向客戶收取並支付給其他單位或者個人的境外航段機票結算款和相關費用後的余額為銷售額。其中，支付給境內單位或者個人的款項，以發票或行程單為合法有效憑證；支付給境外單位或者個人的款項，以簽收單據為合法有效憑證，稅務機關對簽收單據有疑義的，可以要求其提供境外公證機構的確認證明。

來源：證券時報APP

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