【IPO追蹤】天準科技(833231-CN)接受上市輔導 已申請終止掛牌新三板

天準科技(833231-CN)12月25日公告，公司於近日向中國證監會江蘇監管局報送了首次公開發行股票並上市的輔導備案申請材料。江蘇證監局已於2017年12月21日在官方網站進行公示，目前公司正在接受海通證券股份有限公司的輔導，輔導期自12月12日開始計算。

此前天準科技公告，因公司長期戰略規劃及業務發展的需要，經管理層慎重考慮，公司擬申請公司股票在股轉系統終止掛牌。根據相關規定，公司於11月9日報送了終止掛牌的申請材料。經核對，全國股轉系統認為公司的終止掛牌申請符合《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》的相關要求，予以受理。

天準科技專註於智能制造領域，致力於以領先的機器視覺與智能制造技術為精密制造業客戶群提供優質產品與解決方案。2017年上半年公司實現營業收入9523萬元，同比增長49.73%，實現凈利潤總額198萬元，同比增長14.41%。

證券時報新三板論壇（微信ID：zqsbxsblt）訊

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