【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(台虹、亞電攜手漲停板啦。)

今天在外資過聖誕節的狀況之下，量能大幅減少，而大立光還是市場殺盤的重心，也牽連台股尾盤翻黑。終場大盤下跌 14 點，以 10522 點做收，量能的部份縮至 811 億元。

重點持股報告。

(8431 匯鑽科、4991 環宇) 續抱。(1710 東聯) 股價量縮整理近尾聲，蓄勢待發中。(2022 聚亨、6120 達運) 今日強勢股。

(6257 矽格) 財報的績優生。11 月合併營收就來到 8.29 億元，這叫做年增 63.77%，且累計今年 1~11 月的話，則是一口氣來到 60.93 億元，年增 15.64%。股價很抱歉讓大家稍微等一下子，不過等待的結果是甜美的，今天正式發動攻擊，盤中一度大漲 8%，創下波段新高囉，獲利跟成本一口拉開，太棒了。

(8039 台虹) 從帶會員買進的這四天來，股價天天創新高，量能一直到今天也都維持的不錯。台虹 11 月營收 9.55 億元，創同期的歷史新高，累計前 11 個月營收為 102.71 億元，年增 10.68%。獲利每天持續擴大當中，今天台虹更是豪邁的直接亮燈漲停板，越賺越多越快囉。

(4939 亞電) 股價亮燈漲停板，並鎖了 3659 張，將我們會員的幸福和獲利都穩穩的鎖在漲停板裡，太棒了。亞電的業績始終都很穩定，11 月也是持續成長，又是年增 5.64%。股價從我們切入的這四天以來，也是天天都創新高，今天也是很帥氣的直接鎖上了漲停板，獲利一口氣拉得很大，感謝聖誕節的魔力，未來的操作又輕鬆囉。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6257 矽格、4991 環宇 - KY、1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、4939 亞電、8039 台虹、8431 匯鑽科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)