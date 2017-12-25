華為終端中國區執行副總裁騰鴻飛出事 原因不詳

知情人士向運營商世界網獨家透露，華為消費者BG大中華區執行副總裁騰鴻飛已被帶走調查，具體情況目前還不清楚，但不管結果怎樣，騰鴻飛重回其職位已無可能性。

華為消費者BG是華為旗下的一個業務集團，業務覆蓋華為手機、平板電腦、移動寬帶、家庭終端、家庭媒體終端產品和模塊產品、智慧企業等解決方案服務，業內也經常簡稱其為華為終端。

華為消費者BG的規模非常驚人，業績也有目共睹。根據媒體報道，華為消費者BG總裁余承東近日稱：“我們是全球第三大智能手機廠商，與第二名很接近。因此，我們可能很快成為第二大廠商。”

在華為消費者BG龐大的全球版圖中，中國市場占據重要地位，顯然，騰鴻飛出事也會引發業內高度關註。

據內部人士透露，騰鴻飛已經有一段時間未出現在公司裏了，其事情已經在華為消費者BG中高層中多數人知曉。

騰鴻飛原本系職業經理人，2014年才來到華為任職。其早年在諾基亞工作，先後出任過諾基亞西區、南區的總經理，2012年從諾基亞跳槽到三星，任三星電子華南區總經理。

2014年5月，騰鴻飛跳槽到華為，任華為消費者BG大中華區執行副總裁，主管銷售。隨著華為終端在中國的銷量急劇放大，騰鴻飛的位置和職權越發重要。

據悉，騰鴻飛在華為消費者BG大中華區的職位較靠前，其此次到底涉及什麽事，還無法知曉。

來源：運營商世界網 李雪瑩 /文

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