【權益變動】凱升控股(00102-HK)遭主席何猷龍減持2000萬股 持股降至1.34%

港交所最新消息顯示，2017年12月20日，凱升控股(00102-HK)主席兼非執行董事何猷龍以每股平均價1.05港元場外減持好倉2000萬股，總值2100萬港元。減持後，何猷龍還持有凱升控股2000萬股，持股比例則由2.69%下降至1.34%。

凱升控股(00102-HK)12月18日公布，董事會獲公司主席、非執行董事及主要股東何猷龍知會，於2017年12月15日，何猷龍及其全資擁有的公司Quick Glitter與配售代理新鴻基投資服務有限公司訂立配售協議，據此，新鴻基投資服務以每股1.05元配售何猷龍手上1.34%(2000萬股)股份，以及何猷龍全資擁有的Quick Glitter持有公司已發行股本約16.03%(2.38億股)。

新鴻基投資服務負責安排買方，配售事項預期將于12月20日或之前完成。每股配售價較公司上周五收市價0.95元溢價10.53%。若未能成事，則由何猷龍其本身以主事人的身份購買配售股份。若緊接配售事項完成後，何猷龍及 Quick Glitter 將不再持有公司任何股份。

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