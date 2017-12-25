〈金管會立院備詢〉獨董掀逃亡潮？3年半近300名辭職 逾9成年薪低於200萬元

獨立董事責任過大，引發辭職潮？金管會主委顧立雄今 (25) 日在立法院財委會表示，過去 3 年半，共有 272 名獨董辭職。至於外界認為獨董都很高薪，顧立雄表示，以 2016 年來看，年薪低於 200 萬元的上市櫃獨董人數有 3429 人、占比高達 92.8%。

獨董責任大，只要公司出狀況，往往須負起連帶責任，甚至可能被求償，近年來市場傳出，獨立董事爆發大舉離職潮。

顧立雄表示，根據證交所和櫃買中心統計，2014 年上市櫃獨董共辭職 55 人，2015 年上市櫃獨董辭職人數增加到 71 人，2016 年獨董辭職提高到 93 人，今年上半年到 6 月底辭職 53 人，3 年半合計已有 272 名獨董辭職。

此外，立法委員費鴻泰也關切獨董薪資問題，費鴻泰表示，行政院前院長林全擔任兩家公司獨立董事，每家公司獨董一年酬勞 1000 萬元，讓外界以為獨董都很高薪、賺很多。

對此，顧立雄表示，根據證交所和櫃買中心統計，9 成以上獨董每年酬勞在 200 萬元之下。

顧立雄說，根據統計，所有上市上櫃公司，獨董每年報酬低於 200 萬元的有 3429 人，約占 92.8%；200-1000 萬元的 255 人，占 6.9%；1000 萬元以上的 12 人，僅占 0.3%。