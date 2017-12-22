【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

加權週線量縮上漲 45 點

下週仍看中小型

【盤勢分析】

美股稅改已到最後階段，接下來就是看國際資金的流動，台股在昨日外資調節台指 (01) 多單下，今回測 10473，而加權卻撐在平盤上，代表外資又是上下其手，隨後在三王拉抬下，指數拉尾盤！下週怎麼看？要留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續黃金交叉，指數上漲 48.3 點，今日行情如預料出現尾盤攻擊盤，拉抬週線明顯，但因沒成交量，且底部區尚部紮實，所以下週仍要震盪；前波行情回檔 560 點，本波反彈低至高 255 點！加權週線：週 KD 死亡交叉開口收斂，幅度並不大，而 OTC 部分較佳，下週留意中小型個股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數拉尾盤！而個股方面：明年漲價題材旺季股仍可趁壓回時波段操作 (如：矽晶圓、MOSFET、磊晶圓、車用、生技)，短線可以鎖碼股 (鎖碼影音為主)！

【後續作法】

美股昨衝高後震盪！台股今天量縮奇襲，拉週 K 線，態度明確！而多頭的精神指標三劍客：大立光 (低 4115 收 4200，近期低點 4070，不能再破，或是盤中假跌破後，須快速拉抬)，台積電 (+2.5 收 227.5，半年線持續向上)，鴻海（+0.6 收 92.9，還原權息後準備回測大跳空缺口，反彈的幅度取決於融資退場的速度，若融資不退，不排除再次回測，甚至破低)3 檔個股都拉尾盤，所以指數拉尾盤！產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (平盤收 397 元)，5483 中美晶 (平盤收 75.3)，6182 合晶 (+0.45 收 41.8)、3532 台勝科 (-1.5 收 94.2)，這類族群長線仍看好【MOSFET 概念股】：6435 大中 (+0.7 收 100)、3317 尼克森 (低 38 收 39.8)、8261 富鼎 (-0.8 收 30)、6525 捷敏 (-0.8 收 78.8 元)、6138 茂達 (-0.15)，未來走勢可留意中國長電科股價，及法人進出！【磊晶圓】：3707 漢磊，3016 嘉晶，此族群可留意法人籌碼！【車用】2421 建準、6238 勝麗 (+5)、3665 貿聯、2360 致茂、4721 美琪瑪 (+4)、1536 和大、1522 堤維西、4739 康普 (+4)、5243 乙盛、3019 亞光、8349 恆燿、2231 為升，6509 聚和 (+0.45)、3552 同致 (+2)，可留意法人進出，及相對基期位置，【生技】1565 精華 (挑戰股后，跌 20 元，盤中一度拉至 1020)、6554 中美冠科 (合併題材，連 3 根漲停)、6452 康友 (+11.5)、8436 大江、4107 邦特 (+1.3)、1323 永裕 (包材 + 0.75)、8341 日友、8406 金可 (-6.5)、1707 葡萄王、4137 麗豐 (+2.5)、3205 佰?(+6.7 元漲停)4148 全宇 (尾盤又是收漲停)、8279 生展 (+3)、4162 智擎 (+2)、4147 中裕、4174 浩鼎，此族群量能較少，防守點要設好！