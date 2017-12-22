宏碁旗下宏星技術 攜日本SEGA娛樂打造VR體驗遊樂場

互動娛樂領導品牌 SEGA 娛樂 (SEGA Entertainment) 與宏碁 (2353-TW) 轉投資 StarVR(宏星技術)今 (22) 日共同宣布，將陸續在日本各地 SEGA 遊戲中心，打造 StarVR 虛擬實境遊樂場，預計 2018 年年底在超過 10 個以上 SEGA 遊戲中心完成設置。

StarVR 指出，將協助 SEGA 娛樂，2018 年 3 月底以前，將在 3 個 SEGA 遊戲中心據點完成設置，2018 年底則將在超過 10 個以上據點完成。推出初期，日本民眾將可體驗虛擬實境遊戲《John Wick Chronicles》以及《The Mummy Prodigium Strike》。

SEGA 遊戲中心是日本連鎖遊樂場領導品牌，在全日本擁有近 200 家據點。SEGA 遊戲中心由 SEGA 娛樂公司管理與營運，提供各式大型娛樂機台，包括提供各式獨特商品的選物販賣機；讓民眾跟著音樂節奏互動的音樂遊戲機；熱門的大型電玩遊戲機台；在部分門市甚至提供服裝出租的相片貼紙機台；以及由玩家們互相挑戰來贏得最多的代幣的代幣遊戲機台。

StarVR 頭戴式顯示器是一款專為企業及商用娛樂市場打造的虛擬實境顯示器，搭載 5K 超高解析度及 210 度廣視角，裝置搭載高速光學追蹤系統，可大範圍精準追蹤各種動作。