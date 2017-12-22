美、中電競業務大躍進，再切AI與精準醫療，宏碁股價飆漲停創高

【財訊快報／王宜弘報導】宏碁 (2353) 年終記者會釋利多，中、美電競業務大躍進，美國更奪下電競筆電第二大地位，激勵週五 (22 日) 股價飆 22.65 元漲停，再創波段新高。宏碁 2015 年成立電競次品牌 Predator 掠奪者，大軍開進電競市場，並取得重大成果，董事長陳俊聖表示，今年電競 PC 銷售同比大增 3.28 倍，Chromebook 銷售年增 2.5 倍，推升整體筆電業務年增 78%。而根據 NPD 調查，宏碁電競筆電於上月底正式在美拿下第二名。



至於競爭激烈的中國市場，10 月在雙十一激勵下，銷售同比倍增，11 月也成長 13%，表現優異。此外，宏碁在站穩轉型腳步後，除持續深化電競、VR 的耕耘之外，將進一步揮軍 AI 與精準醫療領域，收購之停車大聲公 APP 為 AI 起手式，明年將有轉投資推動掛牌。



在利多加持下，宏碁週五股價買盤湧入，一舉亮燈漲停，再創波段新高。法人指出，全球電競市場明年因輝達 (nVIDIA) 推出 Volta 架構新顯卡，可望啟動新一波換機潮，增添供應鏈動能。而今年基期墊高，乘勝追擊的宏碁，明年電競是否持續高成長值得觀察。



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