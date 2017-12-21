美股盤中─科技股下跌 指數錯綜 等待稅改法案過關

美國股市週三中場錯綜，科技股下跌帶來拖累。投資人等待國會通過稅改法案，該法案將降低公司稅。

科技股為今年表現最佳類股，今年以來大漲了 38%。近來，科技股有少量獲利了結賣壓，本週下跌 0.3%。

台北時間 00:55

道瓊工業平均指數上漲 12.78 點或 0.05% 至 24767.53。

Nasdaq 指數下跌 9.06 點或 0.13% 至 6954.79。

S&P 500 指數下跌 0.51 點或 0.02% 至 2680.96。

華爾街亦觀望華盛頓情況，國會議員將對稅改法案進行投票。

週二，參院通過了稅改法案，包括公司稅由 35% 調降至 21%。眾院原已投票通過該法案，但因程序瑕疵，必須重新投票。眾院重新投票將於週三稍後進行。

分析師說，市場相信法案通過幾可確定。挑戰原在參院，但參院已通過該法案。

美國股市週三開盤上漲，但隨後回檔。投資人等待國會議員通過稅改法案，對該法案的預期支撑股市今年多次創新高點。

分析師說，經濟與股市具有正面的動能，但近來股市已大幅上漲，現在進行整理。

利率快速上升，亦抑制了部份股市動能。美國 10 年期債券殖利率上升至 2.497%，創 3 月 21 日以來高點。

經濟數據方面，美國上週抵押貸款申請案件下降 4.9%，但成屋銷售上升至 11 年高點。