盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅5.37%，總成交額97.11億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，23日09:34相關指數上漲5.37%，總成交額97.11億元，大盤占比15.34%。
該產業上漲家數25、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股聯亞(3081-TW)23日09:33股價上漲165元，報1830.0元，漲幅9.91%。
通信網路類指數近5日下跌3.56%，櫃買市場加權指數下跌5.1%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.56%
|-5.1%
|近一月
|-18.73%
|-12.86%
|近三月
|-31.69%
|+0.03%
|近六月
|+41.04%
|+32.69%
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