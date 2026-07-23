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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅5.37%，總成交額97.11億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，23日09:34相關指數上漲5.37%，總成交額97.11億元，大盤占比15.34%。

該產業上漲家數25、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股聯亞(3081-TW)23日09:33股價上漲165元，報1830.0元，漲幅9.91%。

通信網路類指數近5日下跌3.56%，櫃買市場加權指數下跌5.1%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.56% -5.1%
近一月 -18.73% -12.86%
近三月 -31.69% +0.03%
近六月 +41.04% +32.69%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44466.04-0.80%
聯亞1830+9.91%

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