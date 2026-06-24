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華碩(2357-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利42元。
以今日(6月24日)收盤價771.00元計算，預估參考價為729.0元，息值合計為42.0元，股息殖利率5.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
華碩(2357-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|771.00
|42.0
|5.45%
|0.0
|2025/06/26
|700.0
|34.0
|4.86%
|0.0
|2024/07/03
|490.0
|17.0
|3.47%
|0.0
|2023/07/04
|312.5
|15.0
|4.8%
|0.0
|2022/07/29
|319.0
|42.0
|13.17%
|0.0
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