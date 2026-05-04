盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.64%，總成交額52.18億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，04日09:04相關指數上漲2.64%，總成交額52.18億元，大盤占比4.73%。
該產業上漲家數30、下跌家數3、平盤家數4。領漲個股汎銓(6830-TW)04日09:03股價上漲85元，報935.0元，漲幅10%。
其他電子近5日上漲0.79%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.79%
|-0.01%
|近一月
|+20.67%
|+19.51%
|近三月
|+18.95%
|+20.91%
|近六月
|+10.51%
|+37.38%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 友威科(3580)急拉6.49%報93.5元，成交1,167張
- 盤中速報 - 台勝科(3532)大漲7.14%，報202.5元
- 盤中速報 - 合晶(6182)大漲7.48%，報43.1元
- 盤中速報 - 波若威(3163)大漲7.42%，報1230元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告