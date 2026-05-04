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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.64%，總成交額52.18億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，04日09:04相關指數上漲2.64%，總成交額52.18億元，大盤占比4.73%。

該產業上漲家數30、下跌家數3、平盤家數4。領漲個股汎銓(6830-TW)04日09:03股價上漲85元，報935.0元，漲幅10%。

其他電子近5日上漲0.79%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.79% -0.01%
近一月 +20.67% +19.51%
近三月 +18.95% +20.91%
近六月 +10.51% +37.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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