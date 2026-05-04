盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.49%，總成交額1.30億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，04日09:04相關指數下跌2.49%，總成交額1.30億元，大盤占比0.12%。
該產業上漲家數2、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)04日09:04股價下跌1.7元，報54.7元，跌幅3.01%。
油電燃氣近5日上漲7.68%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.68%
|-0.01%
|近一月
|+2.54%
|+19.51%
|近三月
|+13.71%
|+20.91%
|近六月
|+23.11%
|+37.38%
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