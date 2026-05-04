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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.49%，總成交額1.30億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，04日09:04相關指數下跌2.49%，總成交額1.30億元，大盤占比0.12%。

該產業上漲家數2、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)04日09:04股價下跌1.7元，報54.7元，跌幅3.01%。

油電燃氣近5日上漲7.68%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +7.68% -0.01%
近一月 +2.54% +19.51%
近三月 +13.71% +20.91%
近六月 +23.11% +37.38%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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