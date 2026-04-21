外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.54%，報1.1722元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日01:20，歐元/美元下跌0.0064點跌幅達0.54%，暫報1.1722點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.87%
- 近 1 週：+0.26%
- 近 3 月：+0.53%
- 近 6 月：+1.23%
- 今年以來：+0.35%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日下跌1.04%
- 美元/瑞郎相關性-0.88，本日下跌0.53%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.46%
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