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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.54%，報1.1722元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日01:20，歐元/美元下跌0.0064點跌幅達0.54%，暫報1.1722點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.87%
  • 近 1 週：+0.26%
  • 近 3 月：+0.53%
  • 近 6 月：+1.23%
  • 今年以來：+0.35%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.88，本日下跌0.39%
  • 紐元/美元相關性0.83，本日下跌0.15%
  • 澳元/美元相關性0.75，本日下跌0.63%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日下跌1.04%
  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日下跌0.53%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.46%

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歐元/美元1.1735-0.43%
英鎊/美元1.3493-0.27%
紐元/美元0.5886+0.00%
澳元/美元0.7147-0.40%

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