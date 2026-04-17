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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.08%，報9.0831元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:10，美元/瑞典克朗下跌0.0988點跌幅達1.08%，暫報9.0831點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.50%
  • 近 1 週：-0.82%
  • 近 3 月：-0.31%
  • 近 6 月：-2.56%
  • 今年以來：-0.19%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.85，本日下跌0.46%
  • 美元/瑞郎相關性0.83，本日下跌0.72%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.76，本日下跌0.75%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.58%
  • 紐元/美元相關性-0.88，本日下跌0.66%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日下跌0.54%

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美元/瑞典克朗9.1245-0.63%
歐元/美元1.1831+0.43%
紐元/美元0.5915+0.44%
英鎊/美元1.3574+0.37%

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