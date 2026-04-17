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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.78%，報1467.1元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:00，美元/韓元下跌11.6點跌幅達0.78%，暫報1467.1點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.78%
  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 3 月：+0.37%
  • 近 6 月：+4.39%
  • 今年以來：+2.50%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.83，本日下跌0.93%
  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.37%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.75，本日下跌0.55%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.72，本日下跌0.49%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日下跌0.67%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日下跌0.4%

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美元/韓元1468.0-0.72%
南非蘭特/美元0.0615+0.99%
紐元/美元0.5916+0.46%
澳元/美元0.7206+0.64%
英鎊/美元1.3575+0.38%

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