外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.78%，報1467.1元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日21:00，美元/韓元下跌11.6點跌幅達0.78%，暫報1467.1點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.78%
- 近 1 週：+0.28%
- 近 3 月：+0.37%
- 近 6 月：+4.39%
- 今年以來：+2.50%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.83，本日下跌0.93%
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.37%
- 美元/墨西哥披索相關性0.75，本日下跌0.55%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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